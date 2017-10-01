Новый Suzuki Jimny рассекречен до премьеры

На странице Ferd в социальной сети Facebook обнародовали фотографии нового небольшого внедорожника Suzuki Jimny. Фото сделали в ходе закрытой презентации новой модели, состоявшейся в Японии.

Отмечается, что новый Suzuki Jimny получил угловатый дизайн, трехдверный кузов, круглую головную оптику и определенную решетку радиатора. Также автомобиль обустроили короткими передними и задними свесами, что обеспечило увеличение углов въезда и съезда.

Под капотом нового Suzuki Jimny разместился мотор объемом 660 кубических сантиметров с отдачей 54 лошадиные силы. Кроме него предусматриваются 1,2-литровый Dualjet с мощностью 90 «лошадок» и 1-литровый агрегат Boosterjet с производительностью в 111 л.с.

Интерьер новинки представлен другой передней панелью, переработанной панелью управления, иным блоком управления климат-контролем и современным мультимедийным центром с внушительным тачскрином.

В России в настоящее время продается прежняя генерации Suzuki Jimny, несмотря на то, что производство модели прекратили. Россияне смогут купить внедорожник с 1,3-литровым двигателем с отдачей 85 лошадиных сил, работающим с 5-скоростной МКПП и 4-диапазнной АКПП. Такой автомобиль обойдется от 1 155 000 рублей.