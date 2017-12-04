"GM-АвтоВАЗ" опять приостановил конвейер из-за нехватки деталей

Работу конвейера совместной машиностроительной компании "GM-АвтоВАЗ" приостановили 4 июня текущего года по причине нехватки компонентов от одного из поставщиков. Такой информацией поделились представители СП, отметив, что дилерские центры получают автомобили в привычном режиме.

Следует сказать, что это уже третья по счету в текущем году остановка производства на "GM-АвтоВАЗ" из-за нарушения графика поставки деталей. Раньше сборку кроссоверов Chevrolet Niva останавливали с 4 по 11 апреля и с 25 по 30 мая нынешнего года.

В соответствии с данными, полученными от специалистов «АВТОСТАТ», за пять месяцев российские продажи Chevrolet Niva достигли отметки в 11 982 экземпляров. В мае 2018 года дилеры продали 2 302 штуки данного авто (-5%). За популярный кроссовер Chevrolet Niva россиянам придется отдать от 608 000 рублей.