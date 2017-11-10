KIA Rio в мае остался лидером российского рынка

Южнокорейский автомобиль KIA Rio продолжает лидировать на российском рынке, не уступая пальму первенства соперникам. За май текущего года автомобиль продали в количестве 8 857 экземпляров, что на 10% выше показателей минувшего года.

KIA Rio остается хитом продаж на авторынке РФ, но с учетом отечественных авто, наиболее востребованной машиной выступила LADA Granta (9 486 штук). ТОП-3 закрыл LADA Vesta (7 673 единицы).

В ТОП-5 вошли Hyundai Solaris (6 467 ед., +12%) и Hyundai Creta (5 759 шт., +37%). В ТОП-10 попал немецкий Volkswagen Polo (5 257 ед., +34%), отечественный универсал LADA Largus (3 778 шт., +45%), французский кроссовер Renault Duster (3 521 ед., +2%), «кореец» KIA Sportage (3 018 шт., +34%) и российский кроссовер LADA XRay (2 991 ед., +4%).

Эксперты подсчитали, что в мае объем продаж новых авто достиг отметки в 147 525 штук (+18%). За пять месяцев нынешнего года реализация авто составила 692 870 машин (+20%).