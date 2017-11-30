В Россию приехал обновленный минивэн Hyundai H-1

Российские дилеры корейской машиностроительной компании Hyundai начали сбор предзаказов на обновленный минивэн Hyundai H-1. За рестайлинговый автомобиль россиянам придется выложить от 2 079 000 до 2 389 000 рублей.

Обновленный Hyundai H-1 получил пересмотренную решетку радиатора и переработанные фары. В списке функций новинки стоит выделить передние эйрбэги, кондиционер, подогрев руля и передних сидений, аудиосистему с шестью колонками систему экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», интерфейсы Bluetooth и USB, круиз-контроль, индикатор света и электрические зеркала с обогревом.

В подкапотном пространстве рестайлингового Hyundai H-1 разместился дизельный агрегат с мощностью в 136 и 170 лошадиных сил. Он функционирует в тандеме с 6-диапазонной МКПП или 5-скоростной АКПП. Новый минивэн россиянам будет доступен в трех вариантах исполнения –Active, Family и Business.