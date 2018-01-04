Byton выведет на рынок "убийцу" Tesla и Mercedes-Benz EQ

Китайский бренд Byton, подконтрольный автогиганту FAW, в минувшем году представила свой полностью электрический кроссовер. Теперь инженеры бренда готовят к премьере новый «заряженный» седан, который сможет стать достойным конкурентом Tesla и Mercedes-Benz EQ.

Следует сказать, что первым автомобилем марки стал электрический кроссовер, получивший вызывающий дизайн, систему автономного управления и два мотора, суммарно выдающие мощность в 476 лошадиных сил. Серийная сборка авто назначена на следующий год, а в 2020 году кроссовер приедет в Северную Америку и Европу. Он обойдется автомобилистам от 45 000 долларов.

Второй моделью марки будет спортивный седан, однако к сожалению о нем имеется очень мало информации. В сеть утекли только тизерные изображения модели, но они не дают четкого представления об оформлении новинки. Известно, что новый седан Byton дебютирует на выставке CES в Шанхае, которая откроется 12 июня 2018 года.

Третьей новинкой бренда выступит электрический минивэн. Однако информация о нем пока держится в секрете.