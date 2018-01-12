Российские продажи Chery за май выросли на 1%

Майские продажи китайской автомобилестроительной компании Chery в России достигли отметки в 525 экземпляров, что на 1% выше показателей такого же периода минувшего года. За пять месяцев текущего года отечественные автоцентры бренда смогли сбыть 2 422 единицы (+20%).

Хитом продаж марки выступает кроссовер Chery Tiggo 3, получивший долю в 88% от всех проданных за май авто. Доля реализации машин в кредит за последний весенний месяц превысила 40%, а самой востребованной программой автокредитования стала «Рассрочка на 36 месяцев» (доля в 61%). Кроме того, в мае продлили действие таких программ господдержки, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Через онлайн-шоурум за май 2018 года Chery реализовала 32 кроссовера Chery Tiggo. 65 клиентов забронировали автомобили, часть которых уже выйдет на рынок на протяжении ближайших двух месяцев. При покупке машины через интернет клиент может получить дополнительную скидку. Покупая Chery Tiggo 5, автомобилист получает выгоду в 30 000 рублей, Chery Tiggo 3 - 20 000 рублей, а Chery Tiggo 2 - 25 000 рублей.