Составлен ТОП-10 кроссоверов с пробегом в России

Согласно мониторингу продаж кроссоверов с пробегом в России за первые четыре месяца спрос на такие авто вырос на 2,8% до 345 500 единиц. Автоэксперты составили ТОП-10 кроссоверов на вторичном рынке страны по итогам продаж первых четырех месяцев.

Несмотря на отрицательную динамику в 8,3% до 28 400 единиц, возглавила ТОП-10 отечественная LADA 4x4. Следом оказалась Chevrolet Niva, продажи которой на вторичном рынке выросли на 3,8% до 22 000 единиц за первые четыре месяца 2018 года.

В первой пятерке оказались три японских кроссовера: Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Qashqai. Первая модель с пробегом увеличила продажи на 4,3% до 12 000 шт., вторая - на 8,1% до 9 800 ед., а третяя - на 11% до 9 700 авто. Далее оказался Renault Duster с приростом в 21,1% до 8 300 кроссоверов.

Следом в рейтинге кроссоверов с пробегом идет Honda CR-V, продажи которой на вторичном рынке упали на 4,9% до 8 200 ед. Далее идут Mitsubishi Outlander и Volkswagen Tiguan. Первый разошелся тиражом в 8 200 авто, что на 9,8% больше прошлогодних показателей, второй – 6 500, что также больше показателей 2017 года на 26,9%. Замыкает ТОП-10 BMW X5, несмотря на отрицательную динамику в 5,2% до 6 400 ед.