Кроссовер Hyundai Santa Fe получил роскошную версию

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai подготовил четвертое поколение кроссовера Santa Fe, которое представили в феврале. Компания разработала новую топовую версию паркетника Inspiration.

Главной особенностью максимальной комплектации нового поколения Hyundai Santa Fe Inspiration стало роскошное оформление салона. Помимо этого, шумоизоляция топовой версии стала намного лучше, а кузов получил ряд модификаций.

Hyundai Santa Fe Inspiration получил накладки на боковины из пластика, которые окрасят в цвет кузова. Отметим, что другие версии получают накладки неокрашенными. Радиаторную решетку максимальной комплектации покрыли хромом, а также добавили накладки серебристого цвета на внешние зеркала и диски колес на 19 дюймов.

Кресла новой версии Hyundai Santa Fe Inspiration обили темно-бордовой стеганной кожей с замшевыми вставками. Улучшенную шумоизоляцию обеспечили двухслойные стекла. Также клиенты получат немецкие покрышки Continental вместо корейских.