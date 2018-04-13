В июне подорожал весь модельный ряд "УАЗ"

Эксперты из «АВТОСТАТ» обнародовали на просторах интернета информацию, согласно которой весь модельный ряд российской компании «УАЗ» прибавил в цене. Подорожание автомобилей бренда произошло с 1 июня текущего года.

Наиболее сильно подорожание затронуло легендарный внедорожник УАЗ «Хантер», который теперь стоит 644 900 рублей (+18 500 рублей). В моторном отсеке машины разместился мотор объемом 2,7 литра с мощностью в 128 «лошадок», работающий в тандеме с МКПП.

УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» поднялись в цене на 10 000 рублей. Первый автомобиль обойдется россиянам от 719 000 до 999 000 рублей. Второе же авто обойдется от 749 000 до 1 065 000 рублей. Оба внедорожника обустроены 2,7-литровым агрегатом с отдачей в 135 «лошадок».

Отмечается, что УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» дорожали в апреле текущего года, а УАЗ «Хантер» повысил ценник в феврале 2018 года. При анализе цен специалистами не учитывались акции, специальные предложения и дополнительные функции.