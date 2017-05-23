Воронежцы показали, почему инспекторы ГИБДД надежнее камер

Жители Воронежа обсуждают фотографию одного из горожан, доказывающую, что «восстание машин» не грозит людям в ближайшем будущем. Воронежцы выяснили, что инспектора ГИБДД сложнее обмануть, чем камеру видеофиксации.

Один из воронежцев сделал фото, которое показывает, почему живой человек зачастую оказывается более эффективным на фоне технологий. При этом горожанин написал под своим кадром, что использование камер в столице Черноземья очень выгодно для граждан.

Уточним, что на снимке воронежца запечатлен белый KIA Sportage. Судя по всему, владелец кроссовера решил схитрить, и чтобы не платить штрафы за нарушение правил дорожного движения, скрыл номерной знак транспортного средства. Кроме того, можно увидеть, что стекла автомобиля сильно тонированы.

Автор фотографии отмечает, что по скрытому номеру камера никак не может зафиксировать транспортное средство в базе, чтобы закрепить за ним информацию о нарушении. А вот инспектор ГИБДД запросто сделал был это. Более того, сотрудник Госавтоинспекции наказал бы еще и за скрытые номерные знаки. В любом случае, владелец белого KIA Sportage не сможет ездить вечно по городу безнаказанно, и рано или поздно его остановят и оштрафуют, как минимум, за тонировку окон.