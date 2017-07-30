Новые акционеры Tesla хотят уволить Илона Маска

5 июня прошла встреча инвесторов и руководства Tesla, в рамках которой рассматривали вопрос об угрозе банкротства. В результате акционеры американского производителя электрокаров хотят уволить Илона Маска.

На данный момент решается судьба Илона Маска, который может лишиться своей компании Tesla и поста генерального директора. Миллиардер прославился за счет амбициозных проектов, массового выпуска электромобилей, которые считаются лучшими в мире. В то же автопроизводитель столкнулся с рядом проблем, которые ведут к банкротству.

Ранее акционеры Tesla не обращали внимания на проблемы, которые возникали при производстве электрокаров, однако теперь ситуация намного критичнее. Специалисты считают, что инвесторы потребуют ухода Джеймса Мердока с поста руководителя 21st Century Fox, Антонио Грасиаса и Кимбала Маска, младший брат Илона. Не далеко и до более радикальных решений – увольнения основателя и гендиректора Tesla Илона Маска.