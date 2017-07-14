Липецкие чиновники купят три серебристых седана за 4,3 млн рублей

Липецким областным бюджетным автотранспортным учреждением планируется покупка трех дорогостоящих автомобилей. Организация готова выделить на каждый из них по 1 439 000 рублей.

Вышеназванное учреждение для того, чтобы определиться с поставщиком автомобилей, объявило тендер. Согласно заявке, организация собирается приобрести три новых серебристых седана, на что будет выделено 4,3 млн рублей из бюджета Липецкой области. Они должны быть предоставлены заказчику к октябрю текущего года.

В техзадании говорится, что автомобили должны иметь кузов с покраской «металлик». Мощность двигателя седанов не должна быть ниже 150 л.с. Также в заявке требуется, чтобы машины имели передний привод, независимую пружинную подвеску, усилитель экстренного торможения, тканевую обивку кресел, обогреваемые передние сидения, стереосистему на шесть громкоговорителей, цветной сенсорный дисплей.

Эксперты изучили техзадание липецких чиновников, и пришли к выводу, что под их описание подходит бизнес-седан Toyota Camry. Минимальная стоимость машины нового поколения составляет в РФ 1 399 000 рублей. Выбор липецких чиновников неудивителен, ведь модель Camry уже не первый год является одной из самых востребованных машин у российских госслужащих.