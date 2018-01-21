Hyundai Tucson стал дизель-электрическим 48-вольтовым гибридом

Обновлённый кроссовер Hyundai Tucson обзавёлся версией с силовой установкой типа «умеренный гибрид», работающей на базе дизельного двигателя. Напомним, стандартная модель дебютировала в марте на автосалоне в Нью-Йорке.

Hyundai Tucson оснастили 2,0-литровым 186-сильным «дизелем», в тандеме с которым работает 16-сильный электромотор, играющий роль стартер-генератора. Его питает 48-вольтовая электросеть на основе литий-ионного аккумулятора ёмкостью 0,44 кВт/ч.

Автомобиль получил полный привод, при этом покупатели смогут выбирать между 6-ступенчатой «механикой» и 8-скоростной АКПП. Отмечается, что гибридная схема помогла сократить расход топлива на 7%. Помимо этого, весной следующего года Tucson начнёт предлагаться в 48-вольтовой модификации с 1,6-литровым двигателем на «тяжелом» топливе.

Стоит напомнить, что обновлённый Hyundai Tucson получил трапециевидную решётку радиатора, иные головные фары с L-образными светодиодными ДХО и модернизированные задние фонари. Наиболее заметные изменения произошли в салоне: они затронули мультимедийную систему, дисплей которой больше не вмонтирован в переднюю панель, а установлен отдельно.

В моторной гамме автомобиля появился 2,4-литровый 183-сильный мотор с турбонаддува, который сочетается с 7-скоростной роботизированной трансмиссией.