Спрос на кабриолеты в России к лету вырос вдвое

Теплые летние деньки заставляют россиян больше интересоваться автомобилями с открытым верхом, на что указывает статистика просмотров объявлений о продаже такого транспорта. При этом в РФ выросло количество предложений по аренде кабриолетов.

Мало кто не обратит внимание на проезжающий мимо кабриолет, однако те, кто покупают транспорт, зачастую отказываются от машины с открытым верхом, что не должно удивлять, ведь они «славятся» своей непрактичностью. Так или иначе, исследование экспертов портала «Юла Авто» показало, что в мае нынешнего года подержанные кабриолеты стали интересовать россиян вдвое больше, что заметно количеству просмотров объявлений о продаже таких машин. При этом активно продавать кабриолеты россияне начали еще в феврале.

16% предлагаемых подержанных кабриолетов в России составляют модели марки BMW. На Mercedes-Benz приходится 11%, а Porsche занимает 10%. Наиболее распространенным для продаваемых машины оказался белый цвет. Далее идут синие и черные машины. Реже продаются автомобили с покраской вишневого, салатового, бронзового и розового оттенков.

Чаще всего кабриолеты продают москвичи и жители Подмосковья. На них приходится 42% объявлений о продаже таких машин. Второе место занимает Краснодар (8%). В тройке лидеров оказался Санкт-Петербург (7%). На сочи приходится 3% предложений.