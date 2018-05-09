Путин решил использовать Mercedes для визита в Австрию

Президент России Владимир Путин уже располагает новым лимузином Aurus Senat, разработанным в рамках проекта «Кортеж». Однако для визита в Австрию глава государства воспользовался проверенным временем Mercedes-Benz. Решение российского лидера объяснил его пресс-секретарь, Дмитрий Песков.

Владимир Путин отправился в Австрию для переговоров с руководством этой страны, однако для передвижения президент России использовал роскошный Mercedes-Benz. По словам Дмитрия Пескова, на данный момент глава государства не может передвигаться на лимузине проекта «Кортеж» в других городах и странах, так как для этого автомобиль еще не собран в достаточном количестве.

Впервые «во всей красе» публика увидела автомобиль проекта «Кортеж» на инаугурации президента России 7 мая 2018 года. Тогда Владимир Путин удивил общественность новым лимузином Aurus Senat.

Изначально ожидалось, что автомобили проекта «Кортеж» будут разрабатываться для первых лиц страны. Теперь же официально известно, что их смогут покупать частные клиенты. При этом за самую дешевую машину проекта придется заплатить не меньше 10 млн рублей. Реализация проекта «Кортеж» началась в 2012 году. Он предусматривает разработку лимузина, седана, вседорожника и фургона, которые дебютируют в августе на Московском автосалоне. Также в 2019 году появится мотоцикл сопровождения, разрабатываемый в рамках проекта.