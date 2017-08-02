Обновлённый Porsche Macan получит более мощные двигатели

На сегодняшний день специалисты Porsche работают над обновлением кроссовера Macan. Компактная модель станет легче и комфортнее предшественника, также обзаведётся новой мультимедийной системой.

В зарубежных СМИ появились подробности о грядущем Porsche Macan 2019 модельного года. Журналисты Autocar приняли участие в тест-драйве автомобиля, который проводился в Южной Африке.

Все моторы, которыми может оснащаться новинка стали несколько мощнее. Так, базовый 2,0-литровый турбодвигатель теперь генерирует на 52 «лошадки» больше – 300 л. с. Версия Macan S получит под капот 3,0-литровый V6 с отдачей в 355 сил, тогда как актуальная модель комплектуется 335-сильным агрегатом. Такой же двигатель скрывается под капотом актуального Panamera.

Исполнение Porsche Macan Turbo оснастят 2,9-литровым мотором, мощность которого вырастет на 40 л. с. или до 434 сил. Примечательно, что обновлённый автомобиль лишится дизельных модификаций. Помимо этого, инженеры марки сообщают, что улучшили ходовые характеристики подвески.

В салоне рестайлингового Macan появятся большой экран мультимедийного комплекса, а также пересмотренная центральная консоль. Компактный кроссовер 2019 года дебютирует уже в нынешнем году.