Опубликованы первые рендеры нового Kia Proceed

Недавно папарацци впервые удалось сфотографировать новую модель Kia Proceed на дорожных тестах. Теперь в сети появились рендерные изображения автомобиля, созданные независимыми художниками.

При создании рендеров их автор ориентировался на прототип Proceed, дебютировавший в минувшем году. Тогда корейская марка создала эффектный автомобиль с коротким передним свесом и длинным капотом. Однако шпионские фото доказывают, что товарная версия лишится этих черт и будет полностью повторять перед Ceed свежего поколения.

Отметим, что в предыдущих генерациях модели предлагался трёхдверный хэтчбек pro_ceed, который превратили в нечто среднее между фастбеком и shooting brake с пятью дверьми. Пока сложно сказать, какое имя получит новинка: Proceed Shooting Brake или Ceed Fastback.

Автомобиль станет несколько ниже предшественника, линия бокового остекления окажется плавной, а задние стойки разместятся под сильным наклоном. В целом задняя часть должна напоминать уже представленные универсал и седан из-за горизонтальных фар, которые находятся довольно высоко, а также низко расположенной ниши под номера.

Презентация новой Kia Proceed должна состояться в рамках Парижского автосалона в октябре нынешнего года. На сегодняшний день в России предлагается хэтчбек прежнего поколения за 839 900 рублей.