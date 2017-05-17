Nissan завершил разработки дизельных двигателей

Еще один японский автогигант решил отказаться от дизельных двигателей. Накануне компания Nissan сообщила, что больше не будет разрабатывать такие моторы, сосредоточив свои силы на гибридных и электрических агрегатах. Ранее о таком же решении заявили в Toyota.

Информация о том, что Nissan больше не разрабатывает дизельные двигатели, озвучена изданием Nikkei Asian Review. Сайт сослался на собственный источник, и сообщил, что японцы сосредоточатся на «зеленых» моделях.

До этого СМИ сообщили, что Nissan планирует отказ от европейских продаж «дизелей». Японцы пошли на такой шаг в связи с существенным падением спроса на такой транспорт в регионе.

Эксперты поясняют, что европейцы отказываются от дизельных автомобилей из-за боязни введения больших налогов на эти машины. Кроме того, в ближайшем будущем в больших европейских городах могут вовсе запретить использование транспорта на «тяжелом» топливе.

В Toyota ранее заявили, что компания почти полностью прекратит реализацию дизельных легковушек до концв нынешнего года. В Европе японцы намерены оставить только внедорожник Land Cruiser, пикап Hilux, а также легкий коммерческий автомобиль Proace, работающие на «тяжелом» топливе.

Недавно в Fiat Chrysler Automobiles заявили, что концерн намерен оказаться совершенствования уже имеющихся у него дизельных моторов. Вместо этого производитель сосредоточится на «зеленых» технологиях.