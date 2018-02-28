Универсал Peugeot 508 SW дебютирует в Париже

Французские машиностроители работают над универсалом Peugeot 508 SW. Автомобиль может быть представлен на рамках мотор-шоу в Париже будущей осенью. Накануне в интернете появились первые тизерные изображения транспортного средства.

На данный момент нет никакой информации о технической составляющей универсала Peugeot 508 SW. По мнению специалистов, «сарай», если не брать в счет кузов, будет практически во всем повторять одноименный лифтбек, но не исключают, что новинка получит изменения в электронике.

Модель Peugeot 508 нового поколения дебютировала минувшей весной в Женеве. Автомобиль примечателен яркой и агрессивной внешностью. Кроме того, транспортное средство переформатировалось из седана в лифтбек. Он построен на платформе EPM2. Для водителя машины предусмотрены различные ассистенты, ночное видение и так далее.

Силовая линейка нового Peugeot 508 представлена пятью агрегатами. Бензиновые выдают мощность 180 и 225 л.с. Производительность дизельных установок составляет 130, 160 и 180 л.с. Также в нынешнем году должен появиться гибридный лифтбек.