Новый Jeep Grand Cherokee построят на платформе Alfa Romeo

Jeep Grand Cherokee является самой востребованной моделью американской марки. Ожидается, что в скором будущем машину ждут кардинальные перемены.

Только за прошлый год Jeep Grand Cherokee разошелся по США тиражом в 240 696 автомобилей. При этом в Европе продажи модели составили всего 10 167 машин.

Сейчас на конвейере стоит четвертая генерация Jeep Grand Cherokee, и ее жизненный цикл заканчивается, ведь она производится с 2010 года. Невзирая на это, автомобиль выглядит современно, имеет уютный интерьер, хорошие агрегаты и неплохую проходимость.

В ближайшем будущем у Jeep Grand Cherokee появится преемник с новыми агрегатами, построенный на иной платформе. Автомобиль будет выпускаться в 5- и 7-местном исполнениях. По словам представителей американской марки, вседорожник будет построен на той же платформе, что и Alfa Romeo Giulia и Stelvio. При этом для Grand Cherokee шасси модернизируют.

Новый Jeep Grand Cherokee получит беспилотное управление второго уровня, а также систему активной безопасности. Это значит, что машина сможет без участия водителя разгоняться, останавливаться, входить в повороты и менять полосу движения.

Если верить инсайдерам, то следующий Jeep Grand Cherokee не будет продаваться с турбодизельным мотором. Вместо него машина получит бензоэлектрический агрегат, аккумуляторы которой можно будет заряжать от простой розетки.