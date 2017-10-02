Названы пять признаков «битого» автомобиля

Приобретение подержанного транспорта является непростым делом, ведь покупка может обернуться проблемами, если не заметить, что автомобиль побывал в ДТП. Специалисты решили перечислить признаки машины, которая попала в аварию.

Подержанную машину, попавшую в аварию, может выдать лакокрасочное покрытие. Если оно блестит, как у нового автомобиля, это может значить, что транспортное средство перекрашивали после удара. Если перекрашивались отдельные части машины, они могут отличаться друг от друга оттенком или типом краски, что тоже можно заметить при внимательном осмотре.

Крепежные элементы и сварочные швы должны быть покрашены и ровные, а также не поврежденные. В противном случае перед покупателем может быть автомобиль со смененными деталями, которые были повреждены в ДТП.

Автомобиль, который побывал в аварии, может выдать себя неровными зазорами межу кузовными панелями. Кроме того, у «битой» машины могут плохо закрываться двери.

Машину, побывавшую в ДТП, можно определить по осветителям. К примеру, правая фара выглядит обычно, а левая «сверкает», словно только из магазина. Это значит, что левый осветитель был недавно заменен.

«Битость» машины можно увидеть и по ее салону. Не состыкованные панели, гремящий и скрипящий пластик могут указывать на то, что автомобиль побывал в аварии.