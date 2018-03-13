Дочерняя марка FAW представила бюджетный электрический минивэн

В КНР стремительно растет спрос на электрокары и минивэны, на фоне чего марка Beijing Qingxing решила убить сразу двух зайцев, выпустив бюджетный «зеленый» MPV Jingke 400. Накануне появились изображения и характеристики машины.

В 2017 году компания FAW-Jilin основана бренд Beijing Qingxing. Данная марка работает на рынке бюджетных автомобилей. Накануне она показала электрический минивэн Jingke 400. Он построен на базе модели FAW Jilin Senya S80. Она стала на конвейер в 2010 году, но в 2015 году ее существенно обновили.

Моторный отсек модели Jingke 400 занимает электродвигатель тягой 82 л.с. Он получает энергию от аккумуляторных батарей емкостью 45,5 кВт-ч. Запас хода автомобиля сотсавляет 308 км. Порог скорости машины обозначен на отмтетке в 60 км/ч.

Внешним видом и интерьером электрокар Jingke 400 практически идентичен своему бензиновому «собрату» FAW Jilin Senya S80. При этом, машина получила обновленную, но скромную мультимедийную установку.

Ценник минивэна Jingke 400 еще не озвучен. Стоимость бензинового FAW Jilin Senya S80 составляет в КНР 49 900 юаней (482 585 рублей).