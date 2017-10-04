С конвейера Ford Sollers в Елабуге сошел 150-тысячный автомобиль

Автозавод Ford Sollers в Елабуге празднует выпуск юбилейной 150-тысячной машины с момента запуска конвейера в 2012 году. На сегодняшний день предприятие занимается сборкой кроссовера Ford Kuga, внедорожника Ford Explorer и коммерческих фургонов Ford Transit.

Юбилейной машиной, выпущенной заводом, стал Ford Transit для корпоративного автопарка. Интересно, что именно эта модель первой встала на конвейер автозавода в Елабуге. Сегодня Ford Transit выпускается в специальных и социальных версиях, которые используются в различных сферах российского бизнеса.

Большинство выпускаемых заводом Ford Sollers автомобилей приходится на модель Ford Kuga. Этот кроссовер пользуется хорошим спросом в РФ. Модель последней генерации собирается с 2,5-литровым 150-сильным двигателем или мотором объемом 1,5 литра в двух вариантах мощности – 150 и 182 л.с. Кроссовер доступен как с передним, так и с полным приводом.