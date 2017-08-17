Новый кроссовер BMW X5 2019 показали на фото

Сегодня, 12:16 \\ Авто/Мото

Многие автопроизводители в нынешнем году заявили, что не покажут свою продукцию на мотор-шоу во Франции. При этом, руководство компании BMW накануне заявило, что баварская марка не пропустит автосалон в Париже, и покажет на выставке кроссовер X5 2019 модельного года.

На Парижский автосалон, скорее всего, не приедут Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lamborghini, Ford, Mitsubishi, Nissan и Volvo. Возможно, список таких компаний станет больше. При этом, свою продукцию во Франции непременно покажут BMW, Toyota и Mercedes-Benz, а также Groupe PSA. Кроме того, на мотор-шоу должны приехать более мелкие японские автопроизводители.

В пресс-центре BMW заявили, что марка устроит в Париже «большой дебют», однако не дали никаких уточнений по этому поводу. Однако несложно догадаться, что во Франции покажут кроссовер BMW X5 2019. Машина четвертой генерации стала еще совершеннее и мощнее.

 

 

 

Ранее баварцы сообщали, что BMW X5 2019 получил уникальные технологии. Машина построена на новом шасси CLAR, получила продвинутую подвеску. Автомобиль станет больше, но вес его снизится за счет современного шасси.

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