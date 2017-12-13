Toyota Corolla «переезжает» на глобальную платформу TNGA

Модель Toyota Corolla следующей генерации, независимо от типа кузова и модификации, будет строиться на глобальной платформе TNGA в единой концепции Global One Corolla.

Переход Toyota Corolla на новую платформу должен сделать модель проще в сборке. Это в свою очередь удешевит выпуск автомобиля. Информация о том, что машина сменяет платформу, уже подтверждена главным инженером японской марки, Йошики Кониши, когда проходили последние дорожные тесты новинки в Токио.

Продажи новой Toyota Corolla должны начаться нынешним летом. До 2019 года модель, в зависимости от типа кузова и модификаций, будет строиться на трех разных шасси, в том числе и на новой архитектуре. А следующая генерация транспортного средства получит единую платформу.

Напомним, ранее агентство WPP назвало ТОП-100 самых дорогих компаний в мире. В этом списке оказались только пять компаний, производящих транспорт, среди которых лидером в очередной раз стала Toyota. Стоимость японского автогиганта составляет 29,987 млрд долларов, что на 5% больше, чем годом ранее.