Geely показала новый электромобиль Emgrand GSe

Компания Geely заявила о выходе на китайский рынок нового электрического хэтчбека Emgrand GSe уже 9 июня. Предположительно стоимость автомобиля с учётом государственных субсидий будет равна 110 000 юаней, что эквивалентно 1 060 000 рублей.

Презентация Geely Emgrand GS с традиционным ДВС состоялась два года назад на Московском автосалоне. Для российского рынка модель переименовали в Emgrand Cross, причём поставки в РФ таких машин белорусской сборки должны были начаться ещё в прошлом году.

Тем временем модель обзавелась электрическим вариантом, который внешне практически ничем не отличается от стандартного хэтчбека, пережившего обновление весной. Электрокар получил фальшрадиаторную решётку и модифицированные бампера. Geely Emgrand GSe имеет такие габариты: 4440×1833×1560 мм при 2 700 мм колёсной базы.

Новинка оснащается доработанным электродвигателем от седана Emgrand EV. Такой агрегат развивает 163 лошадиные силы. Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 52 кВт/ч позволяет преодолеть до 353 км пути.

В салоне Geely Emgrand GSe рычаг КПП заменили на шайбу, в остальном его оформление не отличается от бензиновой версии. Напомним, авто может похвастаться виртуальной приборной панелью, мультимедийным центром с 8-дюймовым экраном, системой ION для очистки воздуха и подогревом кресел.