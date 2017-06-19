Озвучен ТОП-5 полноприводных SUV стоимостью до 1 000 000 рублей

Кроссоверы набирают популярности в России, и эксперты решили назвать пять полноприводных SUV, которые можно приобрести в РФ не дороже чем за 1 000 000 рублей. Почти все машины в рейтинге являются продукцией отечественного производителя.

Первым в ТОП-5 оказался LADA 4X4. Стоимость внедорожника составляет от 469 900 рублей. Уже за эти деньги он имеет полный привод. Подкапотное пространство модели занимает агрегат объемом 1.7 л производительностью 83 л.с.

Вторую строчку рейтинга занимает российско-американский Chevrolet Niva стоимостью от 578 000 до 723 500 рублей. Моторный отсек автомобиля занимает агрегат объемом 1,7 л тягой 80 л.с.

На третьей позиции ТОП-5 расположился УАЗ «Хантер». Автомобиль продается по цене от 644 900 до 658 900 рублей. Внедорожник комплектуется агрегатом объемом 2,7 л тягой 135 л.с. с 5-МКПП.

Четвертую строчку рейтинга занимает УАЗ «Патриот» стоимостью от 719 000 до 929 000 рублей. Данный SUV продается с 2,7-литровым мотором производительностью 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-МКПП.

Аутсайдером в ТОП-5 стал Renault Duster. Французский вседорожник оснащается мотором объемом 1,6 л тягой 114 л.с. с 6-МКПП. Стоимость машины составляет в России от 809 990 до 986 990 рублей.