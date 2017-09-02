Jeep показал тизер рестайлингового кроссовера Jeep Renegade

Обновлённый кроссовер Jeep Renegade представят в Турине, Италия, уже 6 июня. Накануне презентации представители компании распространили тизер с задней фарой новинки и раскрыли некоторые подробности.

Компания Jeep опубликовала фото пересмотренного фонаря Renegade, судя по которому оптика по-прежнему будет выполнена в X-образном дизайне, однако её немного «осовременят». Обновление также должно затронуть решётку радиатора, бампера и противотуманные фары.

Также стало известно, что рестайлинговый Jeep Renegade обзаведётся новыми бензиновыми моторами объёмом 1,0 и 1,3 литра, которые развивают 120, 150 и 180 лошадиных сил. Пока неизвестно, получит ли модель дизельные агрегаты.

Первым рынком, на который выйдет новый кроссовер, станет европейский, поскольку именно на нём автомобиль пользуется наибольшей популярностью. К сожалению, пока неизвестно, когда стартуют российские продажи модели.

Сегодня в РФ Jeep Renegade можно купить с бензиновыми двигателями мощностью от 110 до 175 «лошадок». На выбор доступны механическая, роботизированная и автоматическая КПП. Цены на авто стартуют от 1 325 000 рублей. Напомним, Jeep разрабатывает новый кроссовер, который окажется ещё меньше Renegade, новинка появится к 2022 году.