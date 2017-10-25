Названа дата начала продаж седана LADA Vesta Cross

LADA Vesta Cross представляет собой седан повышенной проходимости. Накануне «АвтоВАЗ» озвучил подробности транспортного средства, его ценник и официальную дату начала его продаж.

Седан LADA Vesta Cross появится на рынке России 7 июня текущего года. Стоимость автомобиля составит от 763 900 рублей (комплектация Luxe). Машина отличается от своего стандартного «собрата» увеличенным до 203 мм клиренсом, а также защитными накладками арок и бамперов LADA Vesta Cross в версии Luxe оснащается климатической установкой, охлаждаемым вещевым ящиком, круиз-контролем с ограничителем скорости, стереосистемой и монохромным экраном на 4,3 дюйма.

Силовую линейку автомобиля представят 1,6-литровый 106-сильным мотор с 5-МКПП, а также 1,8-литровый 122-сильный двигатель. С первым агрегатом машина будет продаваться по цене от 788 900 рублей. Со второй установкой стоимость автомобиля, укомплектованного РКПП, составляет от 813 900 рублей.

Для седана LADA Vesta Cross предусмотрен опциональный пакет Multimedia. При его покупке клиент получает автомобиль с камерой обзора на корме, информационно-развлекательной установкой с навигатором, USB-портами и модулем беспроводной связи Bluetooth. Кроме того, для машины предусмотрен пакет Prestige, включающий в себя подогреваемые задние кресла, камеру обзора на корме и систему мультимедиа с навигатором.