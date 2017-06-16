В России объявлен старт продаж нового пикапа Mercedes-Benz X-Class

Немецкая марка Mercedes-Benz объявила о старте продаж нового пикапа Mercedes-Benz X-Class в России. Базовая комплектация новинки на российском рынке доступна по цене от 2 899 000 рублей.

В Москве прошла официальная презентация нового Mercedes-Benz X-Class в кузове пикап, на которой стартовали продажи модели. Отметим, что предварительный заказ на пикап стартовал еще весной, а теперь бренд начал «живые» продажи

В базе Mercedes-Benz X-Class X 220 d Pure получил турбодизельный двигатель объемом 2.3 литра с отдачей в 163 «лошади» и «механику» на шесть скоростей. Пикап предлагают по цене от 2 899 000 рублей. В качестве дополнения можно установить систему полного привода part time.

Максимальная комплектация Mercedes-Benz X-Class Power доступна за 3 499 000 рублей. В списке оснащения числится обивка руля, селектора коробки и ручника кожей, система аудио на восемь динамиков, камера заднего вида, система кондиционирования, модуль Mercedes me connect, ассистент парковки, система помощи при спуске и подъеме и много других помощников водителю.

В ближайшее время в России начнут предлагать Mercedes-Benz X 350 d 4Matic, который оснащают турбодизелем V6 объемом 3.0 литра с отдачей в 258 «лошадей» при моменте силы в 550 Нм.