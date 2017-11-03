В июне доступно спецпредложение на покупку авто Skoda

Российские представители Skoda Auto разработали специальное предложение на покупку автомобилей в июне. В результате с 1 июня клиенты бренда в России смогут сэкономить до 240 000 рублей.

Наибольшая экономия по спецпредложению доступна для покупки кроссовера Skoda Yeti. Покупатели модели Skoda Superb смогут сохранить до 225 000 рублей. Флагманскую Skoda Rapid в июне можно приобрести с выгодой до 112 700 рублей. Также в этом месяце клиенты смогут сэкономить на приобретении Skoda Octavia до 105 800 рублей.

Представители бренда в России напоминают, что клиент также может воспользоваться классическим кредитом или же Simply Clever. В первом случае достаточно внести 15% при ставке 8,9% годовых, однако это предложение доступно только для моделей Rapid, Octavia и Yeti.

Кредитование Simply Clever с остаточным платежом и правом выкупа с такой же ставкой и первоначальным взносом на те же модели, а на авто Superb первоначальный взнос составит 30%. Данная программа обеспечивает 7,9% годовых на кроссовер Skoda Kodiaq с первым взносом в 30%. Кроме того, в июне продолжают действовать программы трейд-ин/утилизация и DasWeltAutо.