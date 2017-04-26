Представлен кроссовер Skoda без крыши

Студенты чешского автогиганта Skoda представили кроссовер-кабриолет, который получил название Sunroq. Основой для автомобиля послужила серийная модель Karoq.

Разработкой кроссовера Skoda Sunroq занимались 23 студента училища чешской марки. Работа над автомобилем велась в городе Млада-Болеслав. Разработка машины началась в октябре минувшего года. Тогда ребята только рисовали эскизы, визуализируя на чертежах своей видение прототипа. Окончательно проект кабриолета утвердили в январе текущего года.

По габаритам кроссовер Skoda Sunroq не отличается от модели Karoq. Крышу машине убрали, но она осталась с задними дверями. Автомобиль оснастили спортивными амортизаторами Skoda Octavia RS, в связи с чем он стал несколько ниже стандартного паркетника.

Изменение формы также претерпели передние стойки автомобили и его дверные ручки. Кроме того, двери получили световые устройства, которые в темноте проецируют название марки Skoda на поверхность, на которой стоит кабриолет.

Моторный отсек кабриолета Skoda Sunroq занимает 1,5литровый турбодвигатель. С этим агрегатом машина набирает первую «сотню» за 8,4 с. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке 204 км/ч.

Концепт Skoda Sunroq является уже пятым проектом, надо которым трудились студенты чешской марки. Так, в прошлом году они показали компакт-кар Citigo, который переформатировали в электрический пляжный багги.