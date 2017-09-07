«АвтоВАЗ» готовит презентацию 15 новых LADA на автосалоне в Москве

В сети появился слайд презентации, которую проводили на закрытом собрании для сотрудников российского производителя «АвтоВАЗ». В результате стало известно, что в рамках автошоу в Москве в конце августа состоится презентация 15 новинок LADA.

Многие автоконцерны отказались принимать участие в автошоу в Москве 2018 года, однако восемь производитель представят свои новинки на мероприятии в конце августа. Крупнейшим представителем стал «АвтоВАЗ», который подготовил 15 новинок.

Согласно слайду будет представлен рестайлинг LADA Granta. Модель продемонстрируют в трех видах кузова: седан, хэтч и лифтбэк. Кроме того, производитель подготовил SW и SW Cross модификации для универсала. Не менее ожидаемой стали седан и универсал LADA Vesta, а также версии SW и SW Cross. В след за более популярными моделями будут представлены кросс-версии LADA Largus FL.

Большие надежды компания возлагает на новый LADA X-Ray Cross, а также рестайлинг LADA 4x4 FL, которая получит пяти и трехдверное исполнение. Стоит отметить, что новую LADA Vesta Sport не представят на автошоу в Москве, несмотря на то, что её уже зарегистрировали и вскоре начнут производство.