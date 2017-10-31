Новый Audi A7 Sportback появился в России

В России уже можно заказать лифтбек Audi A7 Sportback второй генерации, представленный осенью минувшего года. Накануне производитель озвучил основные характеристики автомобиля, а также его стоимость в РФ.

Самая доступная комплектация Audi A7 Sportback в России предлагается за 4 320 000 рублей. В РФ будет продаваться безальтернативная полноприводная модификация 55 TFSI quattro. Она приводится в движение 340-сильным турбодвигателем V6 объемом 3.0 л. Мотор сочетается с трансмиссией S-tronic.

Новый Audi A7 Sportback предлагается россиянам в сборках Advance, Sport и Design. Уже в стандартном исполнении машина имеет систему start/stop, водительское кресло с электрической регулировкой и памятью настроек, обогрев передних сидений, двухзонную климатическую установку, парковочный ассистент, круиз-контроль и так далее.

Комплектация Sport для Audi A7 Sportback включает в себя колесные диски размерностью 20 дюймов, мультифункциональное рулевое колесо, кресла спортивного образца с кожаной отделкой и алькантарой. В максимальной сборке Design лифтбек получает матричные осветители HD Matrix LED, климатическую установку на четыре зоны, пассажирское переднее кресло с электрической регулировкой. Полный рублевый прайс на новинку пока не озвучен.