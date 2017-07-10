Правила регистрации авто изменят из-за ржавых машин

Не секрет, что ранее нормативы запрещали ставить на учёт автомобили с ржавыми VIN-номерами, однако в скором времени это правило может измениться. На данный момент проект поправок рассматривает комиссия Верховного суда РФ.

Согласно тексту проекта поправок, автовладельцам могут разрешить регистрировать автомобили с VIN-номерами, которые подверглись коррозии в результате естественного износа. Кроме того, разрешат регистрировать ранее угнанные автомобили, но в том случае, если их владелец идентифицировал машину.

Автомобиль перед регистрацией надо предоставить на осмотр в ГИБДД, где особое внимание будет уделено моторному щиту, чашке крепления стойки, раме и креплениям дверей.

Примечательно, что поправки инициировал автовладелец Олег Можаров, который в нынешнем году приобрел подержанный Toyota Regius Ace с ржавым VIN. Автовладельцу отказали в регистрации, после чего он обратился в суд.