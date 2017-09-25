Вице-президент GM разбил Chevrolet Corvette перед стартом Гран-при Детройта

В воскресенье, 3 июля, перед стартом Гран-при Детройта Verizon IndyCar вице-президент компании General Motors Марк Реусс попал в аварию на пейс-каре во время парадного круга. Как пишет газета Washington Post, начало заезда пришлось задержать почти на полчаса.

Перед началом соревнований машина безопасности Chevrolet Corvette ZR1 под управлением господина Реусса неожиданно попала в ДТП, врезавшись в ограждение на выходе из поворота. После этого спорткар отбросило в сторону.

В автомобиле на момент аварии также находился пассажир – Марк Сэнди, представитель IndyCar. К счастью, никто из них не пострадал. Начало заезда пришлось перенести чтобы с трассы убрали обломки спорткара.

Отметим, в моторном отсеке Chevrolet Corvette ZR1 располагается 6,2-литроый 765-сильный двигатель с восемью цилиндрами и механическим нагнетателем. В роли трансмиссии может выступать 7-ступенчатая механическая КПП или «автомат» на восемь скоростей.

Купе разгоняется до первой «сотни» всего за 2,85 секунды, а его предельная скорость равна 338 км/ч. Стоимость спорткара составляет около 123 000 долларов. Отметим, что победа в гонке досталась Райану Хантеру-Рэю, вторым до финиша добрался Уилл Пауэр.