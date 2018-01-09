Skoda в России объявила спецпредложения на новые модели в июне

Чешские машиностроители запускают июньское спецпредложение на новые модели марки Skoda в России. Автомобили будут предлагаться с большими скидками.

С 1 июня текущего года в рамках спецпредложения стоимость кроссовера Skoda Yeti в России может снизиться на 240 000 рублей. За флагманский Superb можно заплатить на 225 000 рублей меньше. Стоимость модели Skoda Rapid в рамках июньского спецпредложения в России может снизиться на 112 700 рублей. Octavia будет доступна с выгодой до 105 800 рублей.

Акция распространяется на модели, продаваемые в классический кредит, а также по кредитной услуге Simply Clever, предусматривающей выгодные процентные ставки или первоначальный взнос.

Кредит Simply Clever может включать в себя остаточный платеж и гарантированный обратный выкуп. Услуга предусматривает ставку от 8,9% при первоначальном взносе от 15%. Это касается моделей Yeti, Rapid и Octavia. На Superb такая ставка действует при 30-процентном взносе. Спецпредложение также распространяется на клиентов, которые воспользуются программами утилизации или трейд-ин.