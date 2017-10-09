Баварцы показали официальный тизер «топового» BMW Z4 M40i

Разработчики из немецкого премиального бренда BMW опубликовали официальные тизерные фото и видео нового родстера BMW Z4 в самой мощной версии M40i. Новинка получит мягкую складную крышу, а также «чрезвычайно мощный», по словам BMW, шестицилиндровый мотор.

Новый BMW Z4 M40i оснащается рядным мотором с шестью цилиндрами, который окажется самой мощной «шестеркой» марки. Кроме того, «совладать» с производительностью двигателя помогут тормозные механизмы от BMW M, а также новая подвеска с электронной регулировкой.

Что касается внешности, то новый BMW Z4 M40i на свежих тизерах представлен в камуфляже, что не дает информации больше, чем появлявшиеся ранее в сети шпионские фото. Модель будет выпускаться исключительно с мягкой складной крышей.

На данный момент родстер проходит заключительные испытания на французском гоночном треке Autodrome de Miramas. Дата премьеры пока не озвучено, но дебют состоится в текущем году. Напомним, BMW Z4 M40i разрабатывается совместно с возрожденным спорткаром Toyota Supra, который получит кузов купе.