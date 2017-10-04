Toyota Crown нового поколения отправился в производство

Концептуальная версия седана Toyota Crown была представлена прошлой осенью в автомобильной выставка в Токио. Теперь же в Сети показали фотографии товарного исполнения модели.

Фотошпионы запечатлели серийный седан Toyota Crown в Японии без какой-либо маскировки. Седан транспортировался автовозом с завода Цуцуми. Основой для седана Toyota Crown послужила глобальная архитектура TNGA. На ней же проектировалась актуальная версия модели Camry. Габариты Crown составляют 4910х1800х1455 мм при колесной базе размером 2920 мм.

Внешне Toyota Crown нового поколения похож на своего предшественника. При этом автомобиль обзавелся цифровой панелью приборов, улучшенными креслами, другим рулем, иной центральной консолью и новыми вентиляционными дефлекторами.

Стандартный Toyota Crown нового поколения получил технологию ITS Connect (Intelligent Transportation Systems). Благодаря ей автомобиль сможет действовать сообща с другими машинами, имеющими такую систему. Кроме того, уже в базовом исполнении автомобиль имеет систему безопасности Toyota Safety Sense P с круиз-контролем, удержанием в полосе и другими функциями.

Моторный отсек нового Toyota Crown занимают атмосферные агрегаты объемом 2,5 или 3,5 л, 2-литровый турбодвигатель или гибридная установка. На рынок автомобиль отправился нынешним летом.