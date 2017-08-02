Старый «Москвич» продают дороже нового Mercedes-Benz S-Class

Компания «КБ Смирнова» выставили на продажу отреставрированный «Иван Калита» за 128 тысяч долларов. Авто 1999 года с проблесковыми маячками на решетке радиатора и крыше продают дороже чем новый Mercedes-Benz S-Class.

Отметим, что производство «Иван Калита» осуществлялось с 1998 по 2001 годы для мэрии Москвы. Сотрудники «КБ Смирнова» восстановили экземпляр 1999 года и установили проблесковые маячки на решетку радиатора и крышу.

Салон старого «Москвича» за 128 тысяч долларов обили тканью двух цветов, а на полу постелили ворсовые коврики. Кроме того, в передний ряд кресел были установлены экраны комплекса мультимедиа для задних пассажиров.

«Иван Калита» с пробегом в 1 000 км, оснастили двигателем в 145 л. с. и МКПП. Автомобиль получил полноприводное исполнение. Отреставрированный автомобиль намерены продать за 128 тысяч долларов или 8 млн рублей. Отметим, что в начале производства авто предлагали за 20 тысяч долларов.