В Калифорнии беспилотники будут бесплатно возить пассажиров

Власти американского штата Калифорния приняли решение о запуске двух новых программ тестирования самоуправляемых автомобилей на общих дорогах. Важным условием для реализации данных проектов считается бесплатный провоз пассажиров.

Первый пилотный проект предусматривает поездку пассажиров в автомобиле с автопилотом под присмотром квалифицированных водителей. Второй проект не предусматривает вмешательство человека, так как автомобиль будет управляться автономно. В обоих случаях компании-перевозчики предоставляют свои услуги на безоплатной основе.

В список компаний, которым разрешили тестировать автономные машины в Калифорнии вошли Google, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Honda, Tesla, Bosch, Nissan и BMW. Согласно условиям пилотных проектов данные автопроизводители должны постоянно сообщать властям о ДТП с участием беспилотников, о пробеге авто и количестве перевезенных пассажиров и среднем времени ожидания. Данная информация послужит базой для решения о запуске беспилотного транспорта в штате.