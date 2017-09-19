Эксперты назвали наиболее доступные универсалы с АКПП

Сейчас открылся дачный сезон и многие российские граждане начали выезжать за город отдохнуть, а вот для таких поездок идеально подходят автомобили в кузове универсал. Чтобы помочь россиянам в выборе подходящего универсала, эксперты разработали рейтинг наиболее бюджетных универсалов с АКПП.

При создании рейтинга специалисты ориентировались на цену универсала, которая не должна превышать 1 500 000 рублей. Лидером списка выступил LADA Kalina, под капотом которого разместился 1,6-литровый агрегат с отдачей в 106 «лошадок». За этот автомобиль россияне выложат от 545 000 рублей.

Второе место досталось LADA Kalina Cross. Автомобиль получил 160-сильный 1,6-литровый мотор, но россиянам он обойдется в 590 700 рублей. ТОП-3 закрывает LADA Vesta SW, за который придется отдать 694 900 рублей.

В ТОП-5 вошли китайский универсал Dongfeng DFM H30 и LADA Vesta SW Cross. Первый обойдется от 709 000 рублей, за второй нужно будет заплатить 854 900 рублей. В ТОП-10 вошли KIA Cee’d SW (1 009 900 рублей), Ford Focus (1 060 000 рублей), Skoda Yeti (1 129 000 рублей) и Skoda Octavia Combi (1 369 000 рублей).