Индийцы превратили Honda Accord в Lamborghini Aventador

Индийские энтузиасты из Мумбая поработали японский среднеразмерный седан Honda Accord. В результате инженерам удалось превратить седан в итальянский суперкар Lamborghini Aventador, внешнее и внутреннее оформление которого фактически не отличается от оригинала.

Умельцы, разрабатывающие данный автомобиль, большое внимание уделили салону машины. При просмотре с близкого расстояния автолюбители, знакомые с дизайном Lamborghini Aventador, могут отметить, что это седан Honda Accord, который подвергся доработкам. Обычно, при изготовлении реплики, передние и задние фары имеют странный вид и совсем не похожи на осветители оригинального авто. Но в этом случае машина стала удачной репликой.

Автомобиль оборудовали центральной выхлопной системой и дверями, открывающимися вверх. Салон получил несколько отличий от итальянского оригинала, но сходства также имеются. Пока нет информации, сколько средств и времени индийским тюнерам понадобилось на такую разработку.