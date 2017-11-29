Нефтяные компании инвестируют в электрокары

Электрокары набирают все большую популярность, что становится большой угрозой для Нефтяных компаний, которые зарабатывают на реализации топлива. Руководство решило выйти из ситуации и принялось инвестировать в новую отрасль.

Согласно исследованиям МЭА уже к 2030 году количество электрокаров вырастет до 125-220 млн ед., а количество авто с ДВС значительно сократится. Крупнейшие нефтяные компании решили инвестировать в отрасль электрокаров.

Британская ВР инвестировало в стартап StoreDot по разработке батарей с быстрой зарядкой 20 млн долларов, а в феврале в стартап FreeWire по зарядным станциям в США и Европе 5 млн долларов. Также компания начала сотрудничество с NIO Capital, инвестирующими в высокие технологии.

Другая компания Royal Dutch Shell (RDS) приобрела NewMotion, оператора зарядных станций. Нефтепереработчик Total приступил к разработке собственных зарядных для авто с помошь 90% акций Saft Groupe за 1,1 млрд долларов. На этом список нефтяных компаний, которые начинают инвестировать в электрокары не заканчивается, однако на данный момент они не столь значимы.