Озвучена стоимость нового электрокроссовера Hyundai Kona Electric

Корейская компания Hyundai озвучила стоимость нового полностью электрического кроссовера Hyundai Kona Electric для рынка Норвегии. Базовая комплектация автомобиля обойдётся клиентам в 39 813 долларов, что эквивалентно 2 476 000 рублей по текущему курсу.

«Топовая» комплектация нового кроссовера Hyundai Kona Electric оценена в 42 256 долларов, что составляет 2 629 000 рублей. Примечательно, что норвежские клиенты уже оформили порядка 20 000 предварительных заказов на модель.

В базовой комплектации новый Hyundai Kona Electric оснащается аккумулятором на 39,2 кВт/ч, что обеспечивает запас хода в 300 км. Самый дорогой кроссовер с батареей на 64 кВт/ч имеет уже 470 километров в запасе. В движение новинка приводится электрическим мотором отдачей в 136 либо 234 лошадиные силы. Привод – только передний.