В Москве в Центральном доме художника открывается выставка раритетных автомобилей

В Москве Центральный дом художника открывает свои двери для посетителей, желающих посетить выставку-аукцион раритетных автомобилей и мотоциклов. Мероприятие продлится до 6 июня текущего года, а в последний день выставки можно будет приобрести ретромобили.

Отмечается, что на стендах появятся легендарные машины 1920-1980-х. Также гости смогут увидеть больше 40 восстановленных автомобилей времен Второй Мировой войны.

Одним из наиболее привлекающих внимание лотов на мероприятии стал вездеход ARGO, разработанный инженерами Челябинского завода. Машина имеет внушительные размеры но несмотря на это ее вес составляет всего 500 кг. За него придется заплатить около 10 000 000 рублей. Помимо всего на выставке можно будет увидеть Horch 1938 года выпуска, на котором ездил Георгий Жуков.

Кроме того, на мероприятии представлены и предшественники современных гоночных болидов. Особняком расположились стенды, посвященные советской автомобильной промышленности.