Эксперты назвали наиболее востребованные авто в городах-миллионниках РФ

Эксперты из аналитического портала «АВТОСТАТ» озаботились установлением того факта, какие автомобили наиболее популярны в российских городах-миллионниках. Информация о востребованных машинах охватывает период в четыре месяца нынешнего года.

Согласно информации, полученной в ходе проведенных исследований, в 15 российских городах с населением свыше 1 000 000 человек, самыми продаваемыми стали шесть моделей, причем в девяти из них наиболее продаваемой выступает южнокорейский KIA Rio. Данный автомобиль предпочитают покупать в Москве (4537 шт.), Казани (586 ед.), Нижнем Новгороде (400 шт.), Екатеринбурге (398 ед.), Уфе (364 шт.), Ростове (304 ед.), Воронеже (285 шт.), Челябинске (282 ед.) и Волгограде (212 шт.).

В Петербурге хитом продаж за январь-апрель текущего года выступает немецкий седан Volkswagen Polo, который дилеры смогли сбыть в количестве 1 668 штук. Российский седан LADA Vesta по продажам отличился в Самаре (542 ед.) и Красноярске (148 шт.). Автолюбители Пермского края предпочли LADA Granta (441 авто). Новосибирцы больше любят корейский кроссовер Hyundai Creta (231 машина). В Омске же наибольшую популярность снискал «японец» Datsun on-DO, который разошелся тиражом в 181 экземпляр.