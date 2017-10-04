В KIA рассказали как проводятся тест-драйвы своих автомобилей

В пресс-центре южнокорейской автомобилестроительной компании KIA рассказали о том, как проводятся тест-драйвы кроссоверов и внедорожников бренда в пустыне Мохаве. По словам экспертов, в экстремальных условиях разработчики проверили мощность некоторых новинок, ожидаемых в скором времени на рынке.

Испытательный центр KIA располагается в двух часах езды от Лос-Анджелеса. Испытания в пустыне моделей KIA обеспечивает 7-летнюю гарантию KIA и выступает причиной того, что автопроизводитель лидирует в рейтингах надежности автомобилей. Любой компонент автомобилей бренда тестируют при 40-градусной жаре, чтобы узнать, как они себя ведут при такой температуре.

Площадь испытательного полигона KIA составляет 4 300 акров. На нем проложены три отдельные трассы, на которых последовательно проходят тест-драйвы новые машины KIA. Некоторые машины отправляют в пустыню для проверки их вседорожных свойств.

Помимо того в испытательном центре находится особое устройство, позволяющий оценить сопротивление автомобилей внешним раздражителям. Такой прибор обошелся в 1 500 000 фунтов стерлингов и каждую минуту отправляет информацию в центральный офис KIA в Южной Корее.