В сеть попали шпионские снимки нового Chevrolet Spin

На просторах интернета обнародовали шпионские фотографии нового небольшого минивэна Chevrolet Spin, который вывели на тест-драйв в плотном камуфляже. Новинку разработали с использованием архитектуры Chevrolet Cobalt, от которого инженеры взяли дизайнерские решения.

Отмечается, что новый Chevrolet Cobalt обзаведется решеткой радиатора, фарами головного света, бамперами, задними осветителями и элементами салона, которые позаимствованы у седана Chevrolet Cobalt. В моторном отсеке минивэна разместится 1,8-литровый двигатель, выдающий 106 и 111 лошадиных сил. Его приводит в действие 6-скоростные МКПП и АКПП.

Новый минивэн Chevrolet Spin предназначен для бразильских автолюбителей. Цены новинки пока держатся в секрете, но актуальная генерация Chevrolet Spin обойдется в 62 000 реалов, что составит 1 100 000 рублей по нынешнему курсу.