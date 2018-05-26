Дети «слили» в сеть фото раннего прототипа минивэна Aurus Arsenal

В интернет попали фотографии раннего прототипа микроавтобуса Aurus Arsenal, который разрабатывается в рамках проекта «Кортеж». Примечательно, что снимки оказались в сети благодаря детям, побывавшим на экскурсии в институте «НАМИ».

Стоит отметить, что на свежих фото минивэн Aurus Arsenal сильно отличается от полу-серийных экземпляров, замеченных ранее на дорогах Москвы. В частности, автомобиль имеет не такую большую радиаторную решетку, фары выполнены в иной форме, а боковины кузова отличаются по пластике.

Скорее всего, ранний прототип Aurus Arsenal получил дизайн проекта, который всплывал в базе Роспатента в сентябре 2016 года. Ранее сообщалось, что такой дизайн-проект действительно существует именно в виде макета.

Кроме минивэна, на фото также запечатлены седан и лимузин проекта «Кортеж».